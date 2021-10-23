İyi Parti ifşa! Koray Aydın, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemeye özel jetle gitti

Bu sözlerin üzerinden çok geçmeden Akşener, geçtiğimiz Temmuz ayında Malatya'ya özel jet ile gitti. "Millet aç aç" gibi iddialı sözlerini yutan ve özel jet ile Malatya'ya giden Akşener'den sonra İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da genel başkanı gibi özel jetle yolculuk yaptığı afişe oldu.

"MİLLET AÇ AÇ"