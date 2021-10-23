İyi Parti ifşa! Koray Aydın, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemeye özel jetle gitti

İyi Parti'nin ilkesiz duruşu bir kez daha tatbik edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" ifadelerini kullanmış ve tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemişti.
Bu sözlerin üzerinden çok geçmeden Akşener, geçtiğimiz Temmuz ayında Malatya'ya özel jet ile gitti. "Millet aç aç" gibi iddialı sözlerini yutan ve özel jet ile Malatya'ya giden Akşener'den sonra İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da genel başkanı gibi özel jetle yolculuk yaptığı afişe oldu.
"MİLLET AÇ AÇ"
İyi Parti Lideri Akşener, slogan haline getirdiği "Millet aç aç" sözünü de dilinden düşürmezken "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" demişti.
YALANCI ÇIKTI DEDİRTMEYECEĞİM