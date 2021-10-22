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    • Güncel
    • 22.10.2021 15:18
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    • 22.10.2021 15:18
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    Terör örgütü PKK'ya Eren-13 darbesi: 4 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının terör örgütünü tam tasfiye etme inancıyla ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

    AA
    PKK’ya ’Eren’ darbesi! 4 hain daha yok edildi

    İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eruh kırsalında Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

    Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının terör örgütünü tam tasfiye etme inancıyla ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya Eren-13 darbesi: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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