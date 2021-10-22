Sirkeci Büyük Postane Hizmet Binası'ndan sökülen 2. Abdülhamid'in tuğrası 94 yıl sonra tekrar asıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mükremin Kara, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın katıldığı tören İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başladı. Açılış konuşmasını, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten yaptı. Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından ödül ve imza töreni düzenlendi.

"ECDADIMIZIN EMEK HAKKI VE İMZALARINI YAD ETMEYİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada, "PTT, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda attığımız adımlarda üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirerek hizmet anlayışını her geçen gün geliştiriyor. Bugün, Osmanlı padişahlarından II. Abdulhamid Han ve V. Mehmet Reşat'a ait tuğraların, tekrar Sirkeci Büyük Postane'mizdeki yerlerine konulduğu bu anlamlı törende birlikteyiz.