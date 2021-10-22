İsraf söylemini dilinden düşürmeyen CHP'de büyük skandal! Maltepe Belediyesi'nde bir seminere 700 bin lira ödenmiş

KOMİSYON FARK ETTİ

Seminer adı altında yapılan 700 bin liralık israf Maltepe Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından fark edildi. İsrafa ilişkin konuşan Maltepe Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyesi Ufuk Yıldız, "İşin esasına ilişkin yani seminerin yapılmasına bir itirazımız yok, itirazımız 15-20 bin liraya yapılabilecek bir işin 100 değil, 200 değil, 300 değil tam tamına 700 bin liraya yapılmış olmasına" dedi.