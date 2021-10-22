Başkan Erdoğan 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesajla katıldı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından organize edilen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin destek verdiği 4'üncü Uluslar arası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu başladı.



'BÜYÜK TÜRKİYE' İDEALİNE SIKI SIKIYA SARILMIŞTIR

İki gün sürecek olan sempozyumun açılış programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video mesajla katıldı. Başkan Erdoğan, "1970'lerden itibaren İçinde yer aldığı koalisyon hükümetlerinin tamamında yeniden 'Büyük Türkiye' idealine sıkı sıkıya sarılmıştır." dedi.