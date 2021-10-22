Başkan Erdoğan 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesajla katıldı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından organize edilen ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin destek verdiği 4'üncü Uluslar arası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu başladı.
'BÜYÜK TÜRKİYE' İDEALİNE SIKI SIKIYA SARILMIŞTIR
İki gün sürecek olan sempozyumun açılış programına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video mesajla katıldı. Başkan Erdoğan, "1970'lerden itibaren İçinde yer aldığı koalisyon hükümetlerinin tamamında yeniden 'Büyük Türkiye' idealine sıkı sıkıya sarılmıştır." dedi.
Erbakan'ın ağır sanayi hamlesini savunduğunu belirten Erdoğan, "Ülkeyi esir alan milletin kıt kaynaklarını adeta yurt dışına peşkeş çeken montaj sanayi yerine ağır sanayi hamlesini savunmuştur." ifadelerini kullandı.
22-23 Ekim 2021 tarihlerinde Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin birlikte düzenleyeceği 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Millî Görüş Sempozyumu Ankara'da gerçekleşecek. Sempozyumda Necmettin Erbakan ve Millî Görüş Hareketi ile birlikte siyasi, sosyolojik, tarihi ve ekonomik temellerinin çok yönlü etkileri alanında uzman akademisyenler tarafından ele alınacak.
ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ HER ALANDAN ELE ALINACAK
4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Millî Görüş Sempozyumu, 22-23 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.