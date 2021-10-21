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    • 21.10.2021 14:56
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    • 21.10.2021 15:32
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    Gri kategorideki 'Kurtay Şerzan' kod adlı PKK'lı terörist Hayrettin Güneş öldürüldü!

    Tunceli’de Eren- 7 Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK üyesi hainlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olurken Gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

    takvim.com.tr
    Gri kategorideki hain yok edildi!

    İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tunceli'de düzenlenen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ağır yaralandığı belirtildi.

    Helikopterle bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Tortumlu'nun müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

    Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

    Jandarma personelini şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

    Çıkan çatışmada Tortumlu'yu şehit eden teröristin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kurtay Şerzan" kod adlı Hayrettin Güneş olduğu ve onunla birlikte bir teröristin daha ölü ele geçirildiği bildirildi.

    İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN ŞEHİT TORTUMLU İÇİN TAZİYE MESAJI
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunceli'de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda ağır yaralanan kahraman jandarmamız Burak Tortumlu şehit düştü. Rabbim, şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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