Esra Hankulu'nun ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu! Ümitcan Uygun kimdir?

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Ümitcan Uygun kimdir? Esra Hankulu olayı nedir? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı ve Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun dışında iki şüpheli kişi olan Dilan C. ile Furkan G. için de Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede ceza talep edildi. İşte Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun olayına dair son dakika gelişmeler…
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTENDİ!
Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.
Şüpheli Ümitcan Uygun'un "kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Hankulu öldüğü sırada evde bulunan 2 arkadaşının ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.