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    • 22.10.2021 09:07
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    • 22.10.2021 09:07
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    Esra Hankulu'nun ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu! Ümitcan Uygun kimdir?

    Ümitcan Uygun kimdir? Esra Hankulu olayı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Esra Hankulu'nun ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından Esra Hankulu olayında da aynı şekilde şüpheli bulunan Ümitcan Uygun ile ilgili son dakika gelişme yaşandı ve hakkında istenilen ceza belli oldu. Kendisi dışında şüpheli olan diğer iki isim için de ceza istendi ve iddianame Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İşte son dakika yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Ümitcan Uygun kimdir?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Ümitcan Uygun kimdir? Esra Hankulu olayı nedir? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı ve Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun dışında iki şüpheli kişi olan Dilan C. ile Furkan G. için de Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede ceza talep edildi. İşte Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun olayına dair son dakika gelişmeler…

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTENDİ!

    Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

    Şüpheli Ümitcan Uygun'un "kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Hankulu öldüğü sırada evde bulunan 2 arkadaşının ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

        ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

        Aleyna Çakır'ın baygın fotoğraflarını paylaşmasıyla gündeme gelen ve hakkında pek çok iddia bulunan Ümit Can Uygun, ailenin ikinci çocuğu. İki kardeşten biri olan 22 yaşındaki Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylü. Annesi Gülay Uygun çocuk eğitmeni, babası Durak Uygun ise ticaretle ilgileniyor. Ankara'da ikamet eden Ümitcan Uygun, ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir. Ümitcan Uygun, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları çok konuşulan Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.

        ESRA HANKULU OLAYI NEDİR?

        3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet güçleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örneklerinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporda Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.'nin kanında uyuşturucu madde tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda ise Esra Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
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