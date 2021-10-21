Esra Hankulu'nun ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu! Ümitcan Uygun kimdir?

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Ümitcan Uygun kimdir? Esra Hankulu olayı nedir? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı ve Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun dışında iki şüpheli kişi olan Dilan C. ile Furkan G. için de Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede ceza talep edildi. İşte Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun olayına dair son dakika gelişmeler…