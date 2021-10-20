MTA açılımı nedir? MTA nerede, ne iş yapıyor? Ankara MTA hakkında bilgiler...

Ankara'da MTA Kampüsü yakınında doğal gaz patlaması ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale etti. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından MTA hakkında araştırmalar artışa geçti. Peki, MTA açılımı nedir? MTA nerede, ne iş yapıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler...

MTA AÇILIMI NEDİR?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 14 Haziran 1935'te 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Kuruluş tarihi: 14 Haziran 1935

İşte MTA hakkında bilgiler;