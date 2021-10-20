MTA açılımı nedir? MTA nerede, ne iş yapıyor? Ankara MTA hakkında bilgiler...

Ankara'da MTA Kampüsü yakınında doğal gaz patlaması ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale etti. Yaşanan bu gelişmenin hemen ardından MTA hakkında araştırmalar artışa geçti. Peki, MTA açılımı nedir? MTA nerede, ne iş yapıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler...
MTA AÇILIMI NEDİR?
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 14 Haziran 1935'te 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kamu iktisadi teşebbüsüdür.
Kuruluş tarihi: 14 Haziran 1935
İşte MTA hakkında bilgiler;
MTA NEREDE, NE İŞ YAPIYOR?
MTA, işletmeye uygun maden ve taşocağı alanları araştırmak, işletilen maden ocaklarının daha verimli çalışması için araştırmaları yürütmek, jeolojik ve jeofizik etüt ve laboratuvar incelemeleri yapmak, madencilik sektörü için uzman ve teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek gayesiyle kuruldu.
MTA Ankara'daki merkezinde bulunan genel müdür ve dört genel yardımcısı tarafından yönetilir. MTA'nın ana hizmet birimleri; Jeoloji Etüdleri, Jeofizik Etüdleri, Enerji Hammadde Etüd ve Arama, Maden Etüd ve Arama, Sondaj, Fizibilite Etüdleri, Maden Analizleri ve Teknolojisi, Deniz ve Çevre Araştırmaları Daire Başkanlıklarıdır. Kuruluşun taşra örgütü, 12 bölge müdürlüğünden meydana gelmiştir.