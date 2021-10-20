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    • 20.10.2021 14:55
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    Gizli tanık FETÖ'cü polis müdürü Mehmet Karabörk Almanya'ya kaçtı! İfadesini değiştirip devleti suçladı

    15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ sanığı olarak yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi cezasına çarptırılan polis müdürü Mehmet Karabörk, ev hapsinden çıktıktan sonra ABD'ye kaçtı. FETÖ'cü Karabörk daha sonra ülke değiştirerek Almanya'ya yerleşti. Almanya'da ilk iş olarak gizli tanık ifadelerini reddeden Karabörk, savunmasında devleti suçladı.

    İtirafçı FETÖ’cü Almanya’ya kaçtı! Devleti suçladı

    FETÖ sanığı iken etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak devletin şefkatli kollarına sığınan ve ev hapsi cezasına çarptırılan Karabörk, ev hapsine çıktıktan sonra ABD'ye kaçtı. FETÖ'cü polis müdürü Karabörk, daha sonra ülke değiştirerek Almanya'ya yerleşti. Almanya'ya yerleştikten sonra ilk iş olarak gizli tanık ifadesini reddeden Karabörk, savunmasında devleti suçladı.

    15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Adana'da TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan FETÖ'cü Mehmet Karabörk, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin şefkatli kollarına sığındı. Ev hapsine çarptırılan ve ev hapsindeyken yasadışı yollarla ABD'ye kaçan Karabörk, daha sonra ülke değiştirerek Almanya'ya yerleşti. Almanya'ya yerleştikten sonra ilk iş olarak gizli tanık ifadesini reddeden Karabörk, ifadesini geri çekerken iftiralar atarak Türkiye Cumhuriyetini suçladı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için gizli tanık olarak ifade veren Karabörk, geri çekme beyannamesinde gizli tanık ifadesinde yer alan ve örgüt içerisinde "tanırım" şeklinde verdiği kişi beyanlarını zorla verdiği yalanına başvurdu.



    ULUSLARARASI ARENADA ÜLKEYİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR
    Hain darbe girişimi sonrasında kaçarak önce ABD'ye daha sonra Almanya'ya yerleşen Karabörk adına Almanya'dan gönderilen gizli tanık ifadesinin reddini içeren beyannamede, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin savcısını ve polisini suçlayan birçok iftira yer aldı. Karabörk, yaptığı bu hamleyle Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenada itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

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    Haberler Güncel Gizli tanık FETÖ'cü polis müdürü Mehmet Karabörk Almanya'ya kaçtı! İfadesini değiştirip devleti suçladı
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