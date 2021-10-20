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    Ankara patlama sesi nedir? 19 Ekim Ankara son dakika patlama sesi nedeni nedir?

    Son dakika haberine göre, Ankara MTA'da patlama sesi duyuldu. Maden Tetkik Arama Enstitüsü önünde 2 patlama yaşandı. Konu hakkında son bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar haber sitelerini ziyaret ediyor. Bu bağlamda vatandaşların arama motorları üzerinden Ankara ile ilgili yaptığı araştırmalar artışa geçti. Peki, Ankara patlama sesi nedir? 19 Ekim Ankara son dakika patlama sesi nedeni nedir? İşte son dakika haberinin detayları...

    Ankara son dakika patlama sesi nedeni nedir?

    Son dakika haberi... Ankara'da MTA bahçesinde patlamalar yaşandı. Ankara'da yaşayan vatandaşların son dakikalarda arama motorları üzerinden Ankara patlama sesi hakkında yaptığı araştırmalar artışa geçti. Peki, Ankara patlama sesi nedir? 19 Ekim Ankara son dakika patlama sesi nedeni nedir? İşte detaylar...

    ANKARA PATLAMA SESİ NEDİR?

    Ankara Eskişehir Yolu merkez istikameti MTA civarında çok şiddetli bir patlama oldu. Patlama sonucu yangın başladı ve yol trafiğe kapatıldı.

    İşte olay yerinden görüntüler;

    Patlamanın doğal gaz hattında olduğu tahmin ediliyor.

    Ankara son dakika patlama sesi nedeni nedir?
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    Haberler Güncel Ankara patlama sesi nedir? 19 Ekim Ankara son dakika patlama sesi nedeni nedir?
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