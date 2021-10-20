Son dakika haberi... Ankara'da MTA bahçesinde patlamalar yaşandı. Ankara'da yaşayan vatandaşların son dakikalarda arama motorları üzerinden Ankara patlama sesi hakkında yaptığı araştırmalar artışa geçti. Peki, Ankara patlama sesi nedir? 19 Ekim Ankara son dakika patlama sesi nedeni nedir? İşte detaylar...

ANKARA PATLAMA SESİ NEDİR?

Ankara Eskişehir Yolu merkez istikameti MTA civarında çok şiddetli bir patlama oldu. Patlama sonucu yangın başladı ve yol trafiğe kapatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;