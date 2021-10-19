Rekabet Kurulu’ndan sahibinden.com’a soruşturma





Başka bir kullanıcı ilanı "Her şeyi bu kadar ince düşünüp de yapı kayıt belgesi almamak ve krediye uygun hale getirmemek nedendir acaba?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bir diğer kullanıcı ise ilan için şu yorumu yaptı: "Merkezi sistemden kombiye geçmiş bir binanın kazan dairesi, kömürlüğü, kapıcı dairesi falan birleştirilerek bir şey yapmaya çalışmışlar ama olmamış. Büyük ihtimalle bu yüzden kredi çıkmaz diyor. Yok normal bir bağımsız bölüm ise, 30 yıllık bina eğer iki sene önce imar barışına başvurup da kat mülkiyetine geçemediyse, oradan ev değil posta kutusu bile alınmaz, çünkü o apartmanın problemi bitmez."