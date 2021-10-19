Rekabet Kurulu’ndan sahibinden.com’a soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik söz konusu şirket hakkında soruşturma açtı.
KANUN İHLAL EDİLDİ Mİ?
Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.
Online satış platformu sahibinden.com'a 05 Eylül 2021 tarihinde "Mimar yapımı özel tasarım lüks ev" başlığıyla bir ev ilanı koyuldu. 140 metrekarelik, bahçe katında bulunan 2+1 ev için 3 milyon lira fiyat biçilmişti.
TAPUSUZ EVE 3 MİLYONLUK İLAN TEPKİ ÇEKTİ
Tapusu bulunmayan, krediye uygun olmayan, bahçe katındaki evin 3 milyon lira karşılığında satışa çıkarılması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.