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    • 20.10.2021 09:42
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    • 20.10.2021 09:42
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    MPİ 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye kazananı...

    Şans oyunlarını yakından takip edenler tarafından 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere 3 kez canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonuçları büyük bir merakla takip ediyor. Kuponlarını oynayarak bayiye gidip yatıran vatandaşlar büyük ikramiyenin hayalini kuruyor. Peki Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Milli Piyango Online sitesinden canlı yayın olarak takip edilen Süper Loto çekiliş linkini haberimizde bulabilirsiniz. İşte bu haftanın kazandıran numaraları…

    takvim.com.tr
    Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı ve büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği şans oyunlarını takip edenler ve büyük ikramiyenin hayalini kuranlar için sonuç sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! MPİ-Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Kazandıran numaralar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    19 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Süper Loto 21:30'da canlı yayınla gerçekleşti. Büyük ikramiye 46 milyon 999 bin 565 TL'ydi

    İşte geçtiğimiz bu haftanın sonuçları:

    31, 26, 36, 35, 19, 16

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

    Bu akşamki Süper Loto çekilişini canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    19 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLE!

        SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

        • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

        • İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        • Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
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        Haberler Güncel MPİ 19 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye kazananı...
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