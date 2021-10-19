Vatani görevlerini yapmak için askere gidecek gençler askerlik yerlerinin belli olacağı tarihe odaklandı. Askerlik yerleri hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamayı bekliyor. Peki, Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Askerlik yerleri e Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.
İşte askerlik yerleriyle ilgili merak edilen detaylar;
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA
Astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Kasım 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.