İşte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 2,5 yıllık karnesi! Vaat çok icraat yok!

Yerel Seçimler'in üzerinden 2,5 yıl geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve ilçe belediyelerinin hizmet karnesini masa yatırıldı. ABB, geçmiş dönemde başlanan Çubuk-2 projesini yeniymiş gibi göstererek açtı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, mevcut olan 30 Ağustos Zafer Parkı'nı iyileştirerek hizmete açtı. Bin 700 kreş vaadi toplam 3 kreşte kaldı. Buna rağmen Cumhur ittifakı ilçe belediyeleri, hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri, altyapı ve üstyapı projeleriyle göz doldurdu.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:

Çubuk 2 projesi geçmiş dönemde başlatılan çalışma bu dönemde açıldı. Mevcutta olan 30 Ağustos Zafer Parkı, iyileştirilerek hizmete açıldı. Ahlatlıbel'de yapımı tamamlanan Şule Çet Parkı'nın açılışı yapıldı. Seçim öncesi bin 700 mahalleye kreş vaadedildi. Mevcut Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinin içine kreş, mevcutta olan Ahmetler Hanımlar Lokali ve Çocuk Kulübü'nün tabela değişerek kreş, Çukurambar'da belediyeye ait bir binaya kreş olmak üzere toplam 3 kreş.

MANSUR YAVAŞ'IN VAATLERİ HAVADA KALDI

Mansur Yavaş, seçim öncesinde onlarca vaatte bulundu ancak bunların pekçoğu yapılmadı



* Suya indirim olacaktı aksine zam geldi.

* Kızılırmak'tan su almayacaktı, şu an yüzde 40 oranında su kullanılıyor.

* Havaalanına Siteler üzerinden Pursaklar ve Çubuk'a kadar uzanan yeni bir metro hattı planlanıp yap işlet formülü ile yapılacaktı. Monaray yapılacaktı.

* Barajların tamamının üzeri güneş panelleriyle kapanacak ve buharlaşma önlenecekti.

* Ulus trafiği yer altına alınacaktı.

* Her mahalleye kreş yapılacaktı.

* Gölbaşı'na metrobüs yapılacaktı.

* Bütün köyler elektrik enerjisi ile ısıtılacaktı.

* Uyanık kütüphaneler yapılacaktı.

* Kızılay-Cebeci arası treylebüs sistemi kurulacaktı.

* Hayvan otelleri yapılacaktı.

* Sevgi ve kültür parkları yapılacaktı.

* 58 km metro yapılacaktı.

* 32 km bisiklet yolu yapılacaktı.

* Asfalt katılım payı alınmayacaktı.

Taksicilere ikişer adet IPad verilecekti.