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    • 20.10.2021 09:51
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    Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2021? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman takılır?

    Havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmaya başlamasıyla birlikte trafikte yer alan sürücülerin araçlarına kış lastiği takması gerekiyor. Trafikteki diğer sürücülerin hayatı tehlikesi için de büyük önem taşıyan bu uygulamayı dikkate almayan sürücülere ceza kesiliyor, peki cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2021? Kış lastiği ne zaman takılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

    Trafikteki herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanan kış lastiği zorunluluğu sadece ticari araçlar için mi geçerli yoksa hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2021? Ekim aylarının sonları yaklaşırken ve havalarda soğumaya başlayınca aracına kış lastiği takmak isteyen sürücüler kış lastiği ne zaman takılır? Ülkemizde milyonlarca araç sahibi var ve birçoğu gündemde sıklıkla Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2021?

    Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

    Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

        Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

        KIŞ LASTİĞİ HUSUSİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU MU?

        Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

        Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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        Haberler Güncel Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2021? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman takılır?
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