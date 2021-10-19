Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2021? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman takılır?

Trafikteki herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanan kış lastiği zorunluluğu sadece ticari araçlar için mi geçerli yoksa hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2021? Ekim aylarının sonları yaklaşırken ve havalarda soğumaya başlayınca aracına kış lastiği takmak isteyen sürücüler kış lastiği ne zaman takılır? Ülkemizde milyonlarca araç sahibi var ve birçoğu gündemde sıklıkla Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen tüm bilgiler…
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2021?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.