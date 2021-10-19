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    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki var! 2 tay köpekler tarafından parçalandı

    Çiftliklerde özel olarak bakılıp büyütülen değerli 2 tay, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler, 300 bin liralık tayı parçaladı. Vatandaşlar, sosyal medyalarından duruma tepki gösterdi. Mahmudiye ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne önlem almaları konusunda çağrıda bulundu.

    Fecaat!

    Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde çok sayıda vatandaşı ısıran ve değerli atların ölümüne sebebiyet veren köpeklere yetkililerin çözüm bulamaması yöre halkının tedirginliği arttırıyor.

    Çiftliklerde özel olarak bakılan değerli atlar, köpeklerin saldırısından kurtulamıyor. Son olarak iki değerli tay saldırıya uğradı. Bunlardan 300 bin liralık değeri olan taylardan biri telef oldu. 100 bin liralık tay ise ciddi şekilde yaralandı.

    Çiftlik sahipleri gruplar halinde gezen köpeklere karşı nasıl bir önlem alacaklarını şaşırdı. Köpeklere zarar vermek istemeyen çiftlik sahipleri yetkililerden çözüm bekliyor.

    Vatandaşlar, sosyal medyalarından duruma tepki gösterdi. Mahmudiye ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne önlem almaları konusunda çağrıda bulundu.

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    Haberler Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki var! 2 tay köpekler tarafından parçalandı
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