Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.10.2021 11:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2021 11:59
    ABONE OL

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gazeteci Sami Kohen için başsağlığı mesajı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden gazeteci Sami Kohen için, "Diplomasi ve dış politika konusunda büyük bir usta olan gazeteci Sami Kohen'i kaybettik" ifadelerini kullanarak başsağlığı diledi. Haberin detayları...

    AA
    Çelik’ten gazeteci Kohen için başsağlığı mesajı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden gazeteci Sami Kohen için mesajı yayınladı.

    Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Diplomasi ve dış politika konusunda büyük bir usta olan gazeteci Sami Kohen'i kaybettik. Bir okul gibi üretti ve arkasına büyük bir birikim bıraktı. Basın dünyamıza ve değerli ailesine başsağlığı diliyoruz. Sami Kohen, yaptığı işte gerçek bir ekol ve çok iyi bir örnekti."

    Sami Kohen, tedavi gördüğü hastanede dün 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Özdemir Bayraktar son yolcuğuna uğurlanıyor
    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gazeteci Sami Kohen için başsağlığı mesajı
        SON DAKİKA