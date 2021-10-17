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    • 17.10.2021 13:12
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    • 17.10.2021 13:16
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    Kandil simidi yapılışı! Evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte pratik tarifi ve malzemeler...

    Bugün mübarek Mevlid Kandili idrak ediliyor ve bugünün vazgeçilmez lezzeti olan kandil simidi yapılışı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Pastanelerden hazır almak yerine evinde yapmak ve sevdiklerine tattırmak isteyenler pratik ve çıtır çıtır kandil simidi tarifini ve hangi malzemelerin gerekli olduğunu merak ediyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olarak bilinen bu özel günde Evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kandil simidi yapılışı!

    Kandil simidi yapılışı! Evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte pratik tarifi ve malzemeler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kandil denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan kandil simidi evlerde de sıklıkla yapılıyor ve sevenlere sunuluyor. Haberimizden hem mahlepli hem de mahlepsiz pratik hazırlanan kandil simidi tarifini bulabilirsiniz.

    PRATİK KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

    MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİR TARİFİ

    1 yumurta sarısı
    2 çorba kaşığı yoğurt
    2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
    1. 5 çorba kaşığı şeker

    1 tatlı kaşığı tuz 125 gram margarin
    Yarım çay bardağı sıvı yağ
    2 çay kaşığı kabartma tozu
    3 su bardağı un

    Üzeri için;
    1 yumurta beyazı
    Susam
    Çörek otu

    Yapılışı:

    Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.
    Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..

        MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİR TARİFİ

        Malzemeler
        4.5 su bardağı un
        125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
        1 çay bardağı sıvı yağ
        1 yumurta
        1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
        1 paket kabartma tozu
        1 tatlı kaşığı mahlep
        1 tatlı kaşığı tuz
        2 tatlı kaşığı şeker

        Üzeri için

        Yumurta akı
        Susam

        Yapılışı:

        Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim.
        Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı.
        Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim.
        Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım.
        Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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        Haberler Güncel Kandil simidi yapılışı! Evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte pratik tarifi ve malzemeler...
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