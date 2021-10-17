Kandil simidi yapılışı! Evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte pratik tarifi ve malzemeler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kandil denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan kandil simidi evlerde de sıklıkla yapılıyor ve sevenlere sunuluyor. Haberimizden hem mahlepli hem de mahlepsiz pratik hazırlanan kandil simidi tarifini bulabilirsiniz.
PRATİK KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİR TARİFİ
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
Yapılışı:
Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.
Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..