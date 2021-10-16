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    • 16.10.2021 11:43
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    E-devlet ekranı: Süper hizmet geldi! Doğum bildirimi başvurusu nasıl yapılır? E-doğum uygulaması giriş sayfası!

    Türkiye'de milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-devlete yeni bir özellik geldi. Bu anlamda ”Doğum Bildirimi Başvurusu” e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada: E-devlet üzerinden yeni bir hizmeti daha uygulamaya açtı. Çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar artık doğum bildirimlerini e-devlet üzerinden yapabilecek.  Bakanlık tarafından 2018 yılında hayata geçirilen e-doğum uygulaması ile kamu sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne/babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimlerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabilmesine olanak sağlanmıştı.

    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Bugün açıklandı

    Uygulama kapsamında bugüne kadar 81 ilde 235 kamu sağlık kuruluşunda 75.546 adet doğum tescili yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları da ailelerin adreslerine ücretsiz olarak gönderildi. Uygulamaya ek olarak e-Devlet sistemi üzerinden "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti sayesinde, çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşunda doğum bildirimi yapamayan vatandaşlar artık yurt içinde ve sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocuklarının doğum bildirimlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

    Milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıran, kamu hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan e-Devlet uygulamasına İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti eklendi.

    Bu hizmet ile Türk vatandaşlarının yurt içinde, sağlık kuruluşunda dünyaya gelen ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine (MERNİS) gönderilmiş doğum raporu bulunan çocuklarının doğum bildirimlerine ilişkin başvuruların e-Devlet Sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilmesine ve söz konusu başvurulara istinaden ilçe nüfus müdürlüklerince doğum olaylarının aile kütüklerine tescil edilmesine imkân sağlandı.

    e-Devlet Kapısından Doğum Bildirimi Nasıl Yapılır?

    Çocuğun doğum tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sistem üzerinden doğum bildirimi için başvuru yapılabilecek.

    https://www.turkiye.gov.tr/nvi-dogum-bildirimi-basvurusu

    Başvuruda bulunan anne veya baba tarafından e-Devlet Sistemi üzerinde;

    Çocuğun adı,

    Dini,

    Baba adı

    Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını (TCKK) teslim alacak kişi bilgilerinin girilmesi ve çocuğun kaydedileceği adresin seçilmesinin ardından başvuru elektronik imza ile imzalanacak.

    Doğum bildirimlerine ilişkin e-Devlet Sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilen başvurular; başvuruda bulunanın yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğü tarafından kontrol edilecek.

    Nüfus kaydında mevzuata aykırı herhangi bir durumun bulunmaması halinde doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilecek ve sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilecek. Doğum bildiriminde mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespit edilmesi ve başvurunun reddedilmesi halinde ise başvurunun reddedildiğine dair sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilecek olup kişinin nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi sağlanacak.

        E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

        E-Devlet giriş işlemlerinde en çok tercih edilen giriş yöntemi olan E-Devlet şifresi ile giriş yöntemindeki E-Devlet şifresini kolayca alabilirsiniz. İnternet ortamından henüz E-Devlet şifresi almanız mümkün değildir. Bu yüzden size en yakında bulunan PTT şubesine giderek, E-Devlet şifresi almak istiyorum şeklinde başvuruda bulunmalısınız.

        2 TL gibi cüzi bir ücret karşılığında E-Devlet şifresi almak için mutlaka bireysel başvuruda bulunmanız ve üzerinde "T.C. kimlik numarası" yazılı olan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartınızı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. E-Devlet şifrenizi
        unutmanız durumunda da PTT şubelerine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Eğer "E-Devlet şifremi unuttum" şeklinde bir başvuru gerçekleştiriyorsanız da yine bu belgeyi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
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