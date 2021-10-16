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    Almanya Başbakanı Merkel, bugün veda için Türkiye’ye geliyor

    16 yıldır Almanya Başbakanı olan ve siyaseti bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, çeşitli ülkelere düzenlediği veda ziyaretleri kapsamında, bugün İstanbul'a gelecek ve Başkan Erdoğan ile son kez görüşerek, Türkiye'ye veda edecek.

    12. ziyaret heyecanı

    16 yıldır Almanya Başbakanı olan ve siyaseti bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, çeşitli ülkelere düzenlediği veda ziyaretleri kapsamında, bugün İstanbul'a gelecek ve Başkan Erdoğan ile son kez görüşerek, Türkiye'ye veda edecek.

    Göreve başladığı 2005'ten sonra tam 11 kez Türkiye'yi ziyaret eden ve Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimlerinin ardından yeni koalisyon hükümetinin kurulmasına kadar, muhtemelen Aralık ayında kadar başbakan olarak görevini sürdürecek olan Merkel'in, Erdoğan ile ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB süreci ile Afganistan, Suriye ve Libya gibi bölgesel konuları da ele alması bekleniyor.

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