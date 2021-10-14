Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu nedir, nasıl olur, ne zaman bitecek? Merkür Retrosu’nun burçlara etkisi nedir?

Eğer gerekli sınavları geçmişse bir şans verebilirsiniz ancak yine de Merkür retrosunun bitmesini beklemenizde fayda var. Ayrıca Merkür retrosu döneminde iletişim kazaları da yaşanabilir. Bu dönemde arkadaşınıza atmanız gereken mesajları patronunuza atabilirsiniz. O yüzden bu dönemde göndereceğiniz her mesajı iki veya üç kere kontrol etmelisiniz. Aynı şekilde dökümanları ve dosyaları da birkaç kere kontrol edip kayıt edin çünkü emekleriniz boşa gidebilir. Merkür retrosu döneminde aldığınız teknolojik eşyalardan pek fayda sağlayamayabilirsiniz, çok sık bozulabilirler. Yine bu dönemde sözleşmelere imza atarken de beklemekte fayda var. Ama çok iyi bir teklifi aldıysanız ve beklemekte istemiyorsanız anlaşmaları detaylıca kontrol etmeden imza atmamalısınız. Ancak bu dönemde düğünleri mutlaka ertelemelisiniz.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

Koç burçları Merkür retrosu döneminde ilişkilerinde ve ortaklıklarında meydana gelebilecek yanlış anlaşılmalara dikkat etmeliler. İletişim kazalarına çok sık rastlayabilirler. Yanlış kişiye yanlış mesajı atma olayı bu dönemde Koç burçlarının başına gelebilir. Ayrıca geçmişten birileri onlarla iletişim kurmak isteyebilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

Boğa burçları Merkür retrosunda kaydedilmeyen dosyalar, yanlış kişiye atılan mesajlar ve yanlış anlaşılmalar gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. O yüzden bu dönemde her şeyi iki üç kere kontrol etmeliler.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

İkizler burçlarının Merkür retrosunda gündemleri eski sevgilileri olacak. Eski sevgilileri geri dönmek için can atabilir, bir şekilde karşılarına çıkabilir. Aynı zamanda tesadüfen karşılaşmaları da çok olası. Hayatında biri olan İkizler burçları bu dönemde iletişim sıkıntıları çekebilir. Mesajları atarken de okurken de dikkatli olmalılar.