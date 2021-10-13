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    • 13.10.2021 14:40
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    TÜYAP Kitap Fuarı 2021 ne zaman, ertelendi mi, iptal mi edildi? TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı tarihi belli oldu mu?

    TÜYAP kitap fuarı 2021 yılı etkinlik tarihi vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. Her yıl duyurulan tarihlerde düzenlenen TÜYAP kitap fuarında panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor. Peki, TÜYAP Kitap Fuarı 2021 ne zaman? TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    TÜYAP Kitap Fuarı 2021 ne zaman?

    Her yıl belirli tarihler arasında düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı'nın 2021 yılında hangi tarihte başlayacağı vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu yıl çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği fuarın tarihi araştırılıyor. Peki, TÜYAP Kitap Fuarı 2021 ne zaman? TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...TÜYAP Kitap Fuarı 2021 ne zaman, ertelendi mi, iptal mi edildi? TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı tarihi belli oldu mu?

    TÜYAP KİTAP FUARI 2021 NE ZAMAN?

    TÜYAP Kitap Fuarı 2021 yılı tarihi henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde anlık olarak yer alacaktır.

    İşte TÜYAP Kitap Fuarı hakkında bilgiler;

    TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

    Metrobüs ile ulaşım

    METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

    Özel araçla ulaşım

    Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.

        TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ ADRESİ

        Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu cad. No:9/1 Büyükçekmece / İSTANBUL

        TÜYAP KİTAP FUARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

        TÜYAP kitap fuarı hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacaktır.
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        Haberler Güncel TÜYAP Kitap Fuarı 2021 ne zaman, ertelendi mi, iptal mi edildi? TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı tarihi belli oldu mu?
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