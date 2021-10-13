SON DAKİKA | Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde o konular var

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından açıklama yapılacak.

"AŞISIZ GENÇLERİN ORANI ARTIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan gençlerin Kovid-19 hastaları içindeki oranının arttığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan Kovid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı dün akşam saatlerinde 12 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel kovid-19 tablosunu paylaştı.

KAYIPLARIN ÇOĞU TAM DOZ AŞI OLMAYANLAR

Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Bakan Koca, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN 3. DOZ AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşı oranının yüzde 74 olduğunu açıkladı.

18 yaş altı gençlerin aşı oranlarını da açıklayan Vali Yerlikaya "Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" dedi.

Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları 1. doz yüzde 91.6, 2.doz yüzde 89.7, 3.doz yüzde 74. Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak. 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1.doz yüzde 50.1, 2.doz yüzde 32.9, Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım" ifadelerini kullandı.

