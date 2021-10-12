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    • 12.10.2021 15:16
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    Yunanistan ve Türkiye için çok kritik deprem uyarısı: Marmara'da beklenenin 30 katı büyüklüğünde...

    Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Girit adasında meydana gelen 6,3'lük deprem sonrası A Haber canlı yayınına çıkan Prof. Dr. Şükrü Ersoy dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ersoy, deprem olan bölgenin Yunanistan ve Türkiye için kritik olduğunun altını çizerek, "Buralarda 9'a yakın, Marmara'da beklediğimizin 30 katı büyük bir depremi burada bekleyebiliriz." dedi.

    Yunanistan ve Türkiye için çok kritik deprem uyarısı

    Yunanistan'ın Girit adasında 6.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem; Muğla, Antalya ve İzmir'de de şiddetli şekilde hissedildi.

    A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremle ilgili çok önemli bilgiler verdi. Ersoy, şunları söyledi:

    GİRİT'TE HASAR OLABİLİR
    Burası Yunanistan için de Türkiye için de en kritik, en büyük depremler oluşturabilecek bir mekanizmaya sahip. Bu 6.3'lük deprem tarihte olan büyük depremlere göre; çok çok küçük bir deprem sayılabilir. Birazcık hasar vermiş olabilir.

        MARMARA'DA BEKLENENDEN 30 KAT BÜYÜK
        Ancak oluş yeri çok kritik. Buralarda 9'a yakın, Marmara'da beklediğimizin 30 katı büyük bir depremi burada bekleyebiliriz.

        Zaman zaman da 6 ve üzerine çıkan depremler oldu. Bu depremleri Datça depremleri ile karıştırmamalıyız. Çünkü aynı yerler ve mekanlar değil. Güneybatıdaki depremlerimizden ayrı tutmak gerekir. Bundan dolayı paniklememek gerekiyor.

        'YAPININ SAĞLAM OLMASI YETMEZ'
        Ersoy, şöyle devam etti: İzmir kritik bir yer. Zemini kötü. Dolayısıyla bu depremlerden etkileniyor. Yapının sağlam olması yetmez. Zeminin kötülüğünden dolayı hissetmiş olabilirler...
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        Haberler Güncel Yunanistan ve Türkiye için çok kritik deprem uyarısı: Marmara'da beklenenin 30 katı büyüklüğünde...
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