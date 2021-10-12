Yunanistan ve Türkiye için çok kritik deprem uyarısı: Marmara'da beklenenin 30 katı büyüklüğünde...

Yunanistan'ın Girit adasında 6.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem; Muğla, Antalya ve İzmir'de de şiddetli şekilde hissedildi.
A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremle ilgili çok önemli bilgiler verdi. Ersoy, şunları söyledi:
GİRİT'TE HASAR OLABİLİR
Burası Yunanistan için de Türkiye için de en kritik, en büyük depremler oluşturabilecek bir mekanizmaya sahip. Bu 6.3'lük deprem tarihte olan büyük depremlere göre; çok çok küçük bir deprem sayılabilir. Birazcık hasar vermiş olabilir.