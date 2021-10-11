SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan zehir zemberek sözler! Babacan ve Davutoğlu'nu topa tuttu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sert açıklamalar yaptı. Erbakan'ın hedefinde ise AK Parti'den ayrılarak kendi partilerini kuran ve CHP'yle hareket eden Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu vardı.
Erbakan Samsun'da Canik Kültür Merkezindeki, Samsun Sandık Başmüşahitleri Toplantısında bir konuşma yaptı.
Konuşmadan öne çıkan kısımlar şunlar:
"İBB'NİN KOLTUĞUNA OTURUR OTURMAZ İLK İŞLERİ BORÇLANMAK OLDU"
"Başını CHP'nin çektiği bir muhalefet nasıl olursa muhalefetin durumu da öyle işte maalesef. İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldiler. İlk işleri daha mazbatayı alır almaz. Avrupa'daki kredi kuruluşlarına koşup oradan borç bulmak oldu. Gittiler orada kredi imkanı buldular, geldiler İstanbul Belediye Meclisinde milyarlarca liralık borç almak istediler.
Muhalif belediye meclis üyeleri müsaade etmedi. 600 küsur trilyonluk bir kısmına müsaade edildi mecliste. Daha koltuğa oturur oturmaz ilk işleri borçlanmak oldu. Arkasından ekmeğe zam, ulaşıma zam, suya zam. Geçtiğimiz günler İBB Meclisinde suya CHP'li belediye yüzde 39 oranında zam yapmak istedi. Belediye meclisindeki AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri karşı çıkınca su zammı yüzde 15.6 olarak kabul edildi. Hani bu iktidarı eleştiriyordunuz. Borç, faiz, zam, vergi, millete yük yüklemek diye eleştiriyordunuz. Alın size fırsat İstanbul Büyükşehir Belediyesini aldınız. Sizin uygulamanız da geçmiş 70 seneden yaptığınız uygulamanın devamı."
DAVUTOĞLU VE BABACAN'A ÇOK SERT TEPKİ!
Daha sonra yeni parti kuran genel başkanları da eleştiren Fatih Erbakan, "Millet İttifakı'nın bloğunun içerisine yeni yeni eklelenen yeni kurulmuş 2 tane muhalif parti var. Bir tanesinin genel başkanı, bu ülkede yıllarca ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı.