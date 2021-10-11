SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan zehir zemberek sözler! Babacan ve Davutoğlu'nu topa tuttu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sert açıklamalar yaptı. Erbakan'ın hedefinde ise AK Parti'den ayrılarak kendi partilerini kuran ve CHP'yle hareket eden Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu vardı.

Erbakan Samsun'da Canik Kültür Merkezindeki, Samsun Sandık Başmüşahitleri Toplantısında bir konuşma yaptı.

Konuşmadan öne çıkan kısımlar şunlar:

"İBB'NİN KOLTUĞUNA OTURUR OTURMAZ İLK İŞLERİ BORÇLANMAK OLDU"

"Başını CHP'nin çektiği bir muhalefet nasıl olursa muhalefetin durumu da öyle işte maalesef. İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldiler. İlk işleri daha mazbatayı alır almaz. Avrupa'daki kredi kuruluşlarına koşup oradan borç bulmak oldu. Gittiler orada kredi imkanı buldular, geldiler İstanbul Belediye Meclisinde milyarlarca liralık borç almak istediler.