Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.10.2021 15:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2021 16:25
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan zehir zemberek sözler! Babacan ve Davutoğlu'nu topa tuttu

    Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'yle birlikte hareket eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu topa tuttu. Erbakan, Babacan için bakanlık koltuğuna otururken 129 milyar dolar olan özel sektör borcunun 400 milyar dolara yükseldiğini söylerken Davutoğlu için de Türkiye'nin Suriye bataklığına saplandığını söyledi. Erbakan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da haksızlık yapıldığını belirterek Ali Babacan döneminde 36,5 milyar dolar olan devletin yıllık faiz ödemesinin Albayrak döneminde 17 milyar dolar olduğunu ifade etti.

    Erbakan, Babacan ve Davutoğlu’nu topa tuttu

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sert açıklamalar yaptı. Erbakan'ın hedefinde ise AK Parti'den ayrılarak kendi partilerini kuran ve CHP'yle hareket eden Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu vardı.

    Erbakan Samsun'da Canik Kültür Merkezindeki, Samsun Sandık Başmüşahitleri Toplantısında bir konuşma yaptı.

    Konuşmadan öne çıkan kısımlar şunlar:

    "İBB'NİN KOLTUĞUNA OTURUR OTURMAZ İLK İŞLERİ BORÇLANMAK OLDU"
    "Başını CHP'nin çektiği bir muhalefet nasıl olursa muhalefetin durumu da öyle işte maalesef. İstanbul Büyükşehir Belediyesine geldiler. İlk işleri daha mazbatayı alır almaz. Avrupa'daki kredi kuruluşlarına koşup oradan borç bulmak oldu. Gittiler orada kredi imkanı buldular, geldiler İstanbul Belediye Meclisinde milyarlarca liralık borç almak istediler.

    Muhalif belediye meclis üyeleri müsaade etmedi. 600 küsur trilyonluk bir kısmına müsaade edildi mecliste. Daha koltuğa oturur oturmaz ilk işleri borçlanmak oldu. Arkasından ekmeğe zam, ulaşıma zam, suya zam. Geçtiğimiz günler İBB Meclisinde suya CHP'li belediye yüzde 39 oranında zam yapmak istedi. Belediye meclisindeki AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri karşı çıkınca su zammı yüzde 15.6 olarak kabul edildi. Hani bu iktidarı eleştiriyordunuz. Borç, faiz, zam, vergi, millete yük yüklemek diye eleştiriyordunuz. Alın size fırsat İstanbul Büyükşehir Belediyesini aldınız. Sizin uygulamanız da geçmiş 70 seneden yaptığınız uygulamanın devamı."

    DAVUTOĞLU VE BABACAN'A ÇOK SERT TEPKİ!
    Daha sonra yeni parti kuran genel başkanları da eleştiren Fatih Erbakan, "Millet İttifakı'nın bloğunun içerisine yeni yeni eklelenen yeni kurulmuş 2 tane muhalif parti var. Bir tanesinin genel başkanı, bu ülkede yıllarca ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı.

        BABACAN DÖNEMİNDE 36,5 MİLYAR DOLAR ALBAYRAK DÖNEMİNDE 17 MİLYAR DOLAR
        Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptığı sürede Türkiye'de devlete yıllık ortalama faiz ödemesine 36,5 milyar dolar. Çok eleştirdikleri Eski Bakan Berat Albayrak, onun döneminde yıllık ortalama faiz ödemesi 17 milyar dolar. Eleştirip duruyordunuz. 'Her şey bizim dönemimizde çok iyi' diyordunuz.

        Hayır, öyle değil. Sizin yarınız kadar faiz ödemiş. Siz onun 2 katı faiz ödemişsiniz. Yine bu yeni kurulan partinin başkanı ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı koltuğuna otururken, özel sektörün ve devletin toplam borcu 129 milyar dolar. Bakanlık koltuğundan ayrıldığı gün özel sektör ve devletin borcu 400 milyar dolara çıkmış. Bu ülkeyi asıl borca sen batırmışsın. Hazinenin resmi rakamlarıyla söylüyorum" ifadelerini kullandı.

        AHMET DAVUTOĞLU'NA: SURİYE BATAKLIĞINA SAPLANMANIN NEDENİ
        Suriye'de olan olayların başlangıcına da değinen Fatih Erbakan, "Diğer partinin genel başkanı, başbakan olduğunda Türkiye, Suriye bataklığına saplandı. Suriye'de bu noktada gelinmesinin en önemli müsebbiplerinden. Orta Doğu'da Amerika'nın postacılığı vazifesini yapan bir dış politika anlayışının uygulayıcısı olan Dışişleri Bakanlığı döneminde şu anda diğer kurulan partinin genel başkanı Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dönemlerinde Türkiye'yi Suriye bataklığına saplayan" diye konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Bilgin’den flaş asgari ücret açıklaması!
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan zehir zemberek sözler! Babacan ve Davutoğlu'nu topa tuttu
            SON DAKİKA