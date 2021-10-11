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    • 11.10.2021 17:54
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    Denizli'de FETÖ ve DHKP-C'ye operasyon! 3 Gözaltı

    Son dakika haberleri... Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü ve DHKP-C'ye ayrı ayrı operasyon gerçeleştirildi. Operasyon kapsamında 2 FETÖ'cü 1 de DHKP-C'li gözaltına alındı.

    FETÖ ve DHKP-C’ye operasyon!

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ve DHKP-C'ye ayrı ayrı operasyonlar gerçekleştirildi.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.

    2 FETÖ'CÜ GÖZALTINDA
    Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Öte yandan Denizli'de FETÖ'ye yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerden birinin hakkında 7 yıl 6 ay, birinin hakkında 6 yıl 6 ay, diğerinin hakkında da 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

    TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C'ye operasyon
    Denizli'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

    Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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