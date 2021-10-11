Denizli'de FETÖ ve DHKP-C'ye operasyon! 3 Gözaltı

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ve DHKP-C'ye ayrı ayrı operasyonlar gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.
2 FETÖ'CÜ GÖZALTINDA
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan Denizli'de FETÖ'ye yönelik davalardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerden birinin hakkında 7 yıl 6 ay, birinin hakkında 6 yıl 6 ay, diğerinin hakkında da 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C'ye operasyon
Denizli'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.