Pilot olmak için hangi bölüm okunmalı? Pilot nasıl olunur hangi üniversiteye gitmek gerekir? Pilot ne kadar maaş alır?

NASIL PİLOT OLUNUR?

Pilot olmak için tercih edebileceğiniz seçenekler bulunmaktadır. Bu seçenekler; askeriye, sivil havacılık okulu veya ücretli pilotluk kursları bulunmaktadır. Bu seçeneklerden herhangi birini kullanarak pilot olma eğitim hakkını kazanabilirsiniz. Tabi ki pilot olmak tahmin edersiniz ki çok kolay değildir. Zorlu sınavlardan, eğitimlerden ve zeka, fiziki yeterlilik gibi sınavlardan ve uygulamalardan başarılı sonuçlar almanız gerekmektedir. Lise mezunu olmak pilotluk eğitimi alabilmek için yeterli bir eğitim düzeyidir. Ancak lisans mezunu olmak size bu konu da daha çok avantaj sağlayacaktır. Bunun nedeni ise bazı kursların sadece lisans mezunu kabul etmesi ve iş yerlerinin ise önceliği lisans mezunlarına vermesinden kaynaklıdır.

İşte şartlar:

1) Öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır(SP)

a) İlk yalnız uçuşundan önce 17 yaşını tamamlamış olmak. Ancak entegre kurslara başlayacak adaylar için 16 yaşını tamamlamış olmak yeterlidir.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) SHGM tarafından veya SHGM'ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.