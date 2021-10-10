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    • 10.10.2021 12:41
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    Pilot olmak için hangi bölüm okunmalı? Pilot nasıl olunur hangi üniversiteye gitmek gerekir? Pilot ne kadar maaş alır?

    Kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenler Pilot olmak için hangi bölüm okunmalı? Sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırır oldu. Havada olmayı seven, seyahat etmenin hoşuna gittiği aynı zamanda da iyi bir maaş almak isteyenler bu mesleğe yöneliyor ve detaylı bilgileri merak ediyor. Peki Pilot nasıl olunur hangi üniversiteye gitmek gerekir? Başvuru için hangi şartların karşılanması gerekiyor? Diğer yandan da Pilot ne kadar maaş alır? Sorgulaması sıklıkla yapılır oldu. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Pilot olmak için hangi bölüm okunmalı?

    Pilot olmak için hangi bölüm okunmalı? Pilot nasıl olunur hangi üniversiteye gitmek gerekir? Pilot ne kadar maaş alır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Maaş yönünden cazip gelen ve uçmayı sevenler için bu meslek yoğun ilgi görüyor ve olabilmek için şartlar, taşınması gereken nitelikler yakından araştırılıyor. İşte kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenler için merak edilen tüm bilgiler...

    PİLOT OLMAK İÇİN HANGİ BÖLÜM OKUNMALI?

    Pilot olabilmek için askeri okula gidilebilir, yada 4 yıllık pilotluk eğitimi veren üniversiteler tercih edilebilir. Ücretli seçeneklerde mevcuttur. Ücretli pilotluk eğitimi alabilirler. Son olarak 4 senelik bölümden mezun olup Thy'nin Uçuş Akademisi'ne ücretsiz başvurabilirsiniz.

    NASIL PİLOT OLUNUR?

    Pilot olmak için tercih edebileceğiniz seçenekler bulunmaktadır. Bu seçenekler; askeriye, sivil havacılık okulu veya ücretli pilotluk kursları bulunmaktadır. Bu seçeneklerden herhangi birini kullanarak pilot olma eğitim hakkını kazanabilirsiniz. Tabi ki pilot olmak tahmin edersiniz ki çok kolay değildir. Zorlu sınavlardan, eğitimlerden ve zeka, fiziki yeterlilik gibi sınavlardan ve uygulamalardan başarılı sonuçlar almanız gerekmektedir. Lise mezunu olmak pilotluk eğitimi alabilmek için yeterli bir eğitim düzeyidir. Ancak lisans mezunu olmak size bu konu da daha çok avantaj sağlayacaktır. Bunun nedeni ise bazı kursların sadece lisans mezunu kabul etmesi ve iş yerlerinin ise önceliği lisans mezunlarına vermesinden kaynaklıdır.

    İşte şartlar:

    1) Öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır(SP)

    a) İlk yalnız uçuşundan önce 17 yaşını tamamlamış olmak. Ancak entegre kurslara başlayacak adaylar için 16 yaşını tamamlamış olmak yeterlidir.

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    c) SHGM tarafından veya SHGM'ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

        (2) Hususi pilot lisansı almak için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:(PPL)

        a) En az 18 yaşında olmak.

        b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

        c) SHGM tarafından veya SHGM'ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

        ç) SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

        d) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş eğitiminin tamamlanmasından sonra 6 ay içinde girilecek yetenek testinde başarılı olmak.

        e) Gece uçuşu yetkisi isteniyorsa gerekli eğitimleri almış olmak.

        f) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

        (3) Ticari pilot lisansı almak için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:(CPL)

        a) En az 18 yaşında olmak.

        b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

        c) SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

        ç) SHGM tarafından yetkili kılınmış uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

        d) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş yetenek testinde başarılı olmak.

        e) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

        (4) Hava yolu nakliye pilotu lisansı almak için müracaat edenlerde aşağıdaki şartlar aranır(ATPL)

        a) En az 21 yaşında olmak,

        b) En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak,

        c) SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak,

        ç) CPL(A) ve çok motor IR(A) sahibi olmak,

        d) SHGM tarafından yetkilendirilmiş Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi eğitimini tamamlamak,

        e) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş kontrolünde başarılı olmak,

        f) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak,

        g) MCC kursu görmüş olmak.

        ---- Aletli uçuş yetkisi almak isteyen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:-----(IR)

        a) İlgili sınıfta geçerli sağlık sertifikasına sahip olmak.

        b) SHGM tarafından onaylı bir programa uygun olarak, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunda teorik bilgi ve aletli uçuş eğitimi almak.

        c) Aletli uçuş eğitimi; hususi pilot veya ticari pilot lisansına sahip bir pilot tarafından SHGM tarafından onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunda alınabileceği gibi, sıfırdan başlayan ve devamlılık isteyen entegre bir kurs takip edilerek ticari pilot sertifikası ile birlikte de alınabilir.

        ç) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş kontrolünde başarılı olmak.

        d) IR(A) için müracaat sahibi, gece yetkisini içeren PPL(A) ya da CPL(A) sahibi ve sorumlu pilot olarak uçulmuş 50 saat seyrüsefer uçuşu tecrübesine sahip olmalıdır. IR(A) için helikopter seyrüsefer tecrübeleri de kredilendirilir. Bunun için en az 10 saati uçakta olmak kaydıyla helikopter seyrüsefer uçuşunun 40 saati kredilendirilir.

        PİLOT NE KADAR MAAŞ ALIR?

        Askeri pilotların maaşları ortalama maaş miktarları 2021 yılı itibari ile 25.000 TL ile 30.000 TL aralığında değişiklik gösterebilir
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