F1 Intercity İstanbul Park nerede? İstanbul Park’a nasıl gidilir? İstanbul Park durağından geçen İETT otobüs hatları!

INTERCITY İSTANBUL PARK HAKKINDA!

Dünyanın en büyük Spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ve 2020'de toplamda 8 yarışa ev sahipliği yapmıştır. Toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplayan bir tesistir. Önce pistin adı İstanbul Speed Park konmak istenmiş ancak toplumun Türkçe duyarlılığı sayesinde pistin adı İstanbul Park'a çevrilmiştir. Sonrasında 2012 yılında İstanbul Park tesisinin işletme hakları Intercity tarafından alınmıştır; bunun sonucunda da pistin adı Intercity İstanbul Park olarak değişmiştir.