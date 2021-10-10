F1 Intercity İstanbul Park nerede? İstanbul Park’a nasıl gidilir? İstanbul Park durağından geçen İETT otobüs hatları!

Bugün yarış tutkunlarının ortak buluşma alanı olacak Intercity İstanbul Park hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix yarışı Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Intercity İstanbul Park nerede, hangi ilçede? Intercity İstanbul Park'a nasıl gidilir? İşte konu hakkında detaylar!
INTERCİTY İSTANBUL PARK NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Intercity İstanbul Park, İstanbul Tuzla'da yer alıyor. Açık adresi Akfırat, Göçbeyli Bv No:1, 34959 Tuzla/İstanbul olan piste Tuzla istikametine hareket eden tüm toplu ulaşım araçları ile kolayca gidilebiliyor.
İSTANBUL PARK DURAĞINDAN GEÇEN İETT OTOBÜS HATLARI
133GP - GÖÇBEYLİ - KARTAL
59RS SARIYER - RUMELİ HİSARÜSTÜ
HM4 - LEVENT BASIN SİTESİ -ŞİŞLİ