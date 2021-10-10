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    • 10.10.2021 10:04
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    F1 Intercity İstanbul Park nerede? İstanbul Park’a nasıl gidilir? İstanbul Park durağından geçen İETT otobüs hatları!

    Formula 1 tutkunları tarafından Intercity İstanbul Park yol tarifi merak edilerek araştırılmaya başlandı. Formula 1 Türkiye Grand Prix’inin gerçekleştirileceği Intercity İstanbul Park bugün hız tutkunlarının ortak buluşma alanı olacak. Pİste özel araçla veya İETT otobüsleriyle gitmek isteyenler, 'Intercity İstanbul Park nerede? Intercity İstanbul Park’a nasıl gidilir? Sorularının yanıtını arıyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    F1 Intercity İstanbul Park nerede? İstanbul Park’a nasıl gidilir?

    Bugün yarış tutkunlarının ortak buluşma alanı olacak Intercity İstanbul Park hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Bugün İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix yarışı Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Intercity İstanbul Park nerede, hangi ilçede? Intercity İstanbul Park'a nasıl gidilir? İşte konu hakkında detaylar!

    INTERCİTY İSTANBUL PARK NEREDE, NASIL GİDİLİR?

    Intercity İstanbul Park, İstanbul Tuzla'da yer alıyor. Açık adresi Akfırat, Göçbeyli Bv No:1, 34959 Tuzla/İstanbul olan piste Tuzla istikametine hareket eden tüm toplu ulaşım araçları ile kolayca gidilebiliyor.

    İSTANBUL PARK DURAĞINDAN GEÇEN İETT OTOBÜS HATLARI

    133GP - GÖÇBEYLİ - KARTAL

    59RS SARIYER - RUMELİ HİSARÜSTÜ

    HM4 - LEVENT BASIN SİTESİ -ŞİŞLİ

        INTERCITY İSTANBUL PARK HAKKINDA!

        Dünyanın en büyük Spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında ve 2020'de toplamda 8 yarışa ev sahipliği yapmıştır. Toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplayan bir tesistir. Önce pistin adı İstanbul Speed Park konmak istenmiş ancak toplumun Türkçe duyarlılığı sayesinde pistin adı İstanbul Park'a çevrilmiştir. Sonrasında 2012 yılında İstanbul Park tesisinin işletme hakları Intercity tarafından alınmıştır; bunun sonucunda da pistin adı Intercity İstanbul Park olarak değişmiştir.

        Toplam uzunluğu 5 bin 338 m olan pistte 6 sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 dönemeç (viraj) yer almaktadır. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevrelenmektedir. Pistin tasarımını Hermann Tilke yapmıştır. Toplam seyirci kapasitesi yaklaşık 150 bin kişi olan İstanbul Park Pisti'nde 12 bin araçlık da otopark bulunmaktadır.
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