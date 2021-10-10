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    • 10.10.2021 15:07
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    Başkan Erdoğan, iş insanı Hacı Ahmet Gür’ün cenaze törenine katıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Ahmet Gür için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde cenaze namazına katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Ardından Gür’ün cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı

    Ortadoğu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Gür, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.



    Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ahmet Gür'ün ailesi ve yakınları ile çok sayıda iş insanı katıldı.



        Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Ardından Gür'ün cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Gür, Çavuşbaşı Aile Mezarlığı'na defnedildi.
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