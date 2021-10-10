Başkan Erdoğan, iş insanı Hacı Ahmet Gür’ün cenaze törenine katıldı

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ahmet Gür'ün ailesi ve yakınları ile çok sayıda iş insanı katıldı.