Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı: 2022'de 100 anaokulunu kazandırmış olacağız

Okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında "İstanbul'a 100 Anaokulu" projesinin tanıtım toplantısı, Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Programa katılan Emine Erdoğan, konuşmasında, nitelikli ve iyi yetişmiş bir nüfusun hem ekonomik kalkınma hem de sosyal gelişim için ön şart olduğunu söyledi.
EMİNE ERDOĞAN'DAN 100 ANAOKULU MÜJDESİ
İstanbul'da yeni anaokulların yapım çalışmalarının başlatıldığı bilgisini veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğitim, gelecek demektir. Eğitim, baştan sona bir gelecek hazırlığıdır. Dolayısıyla eğitime yapılan her yatırım, bir ülkenin kendine yaptığı en büyük iyiliktir. Çocukların gelişiminde bazı kritik dönemler vardır. Bilim insanları 0-6 yaşı insan gelişimi açısından son derece önemli buluyorlar. Çocukların zihinsel gelişiminin yüzde 50'si 0-4 yaş aralığında, yüzde 30'u ise 4-6 yaş aralığında gerçekleşiyor. Yani, bu yaşlar, çocuklarımızın öğrenmeye en açık olduğu zamanlar. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için İstanbul'da 100 yeni anaokulu yapımı çalışmaları başlatıldı. 2022'de İstanbul'umuza 792 derslik ve 100 anaokulunu kazandırmış olacağız."
Emine Erdoğan, erken kaliteli eğitim alan çocukların, eğitimde daha fazla devamlılık gösterdiğinin, derslerinde daha başarılı olduğunun ve üniversiteye gitme ihtimalinin kuvvetlendiğinin bilindiğini söyledi.
Okul öncesi eğitimin uzun vadede mikro ve makro düzeyde büyük kazanımlar sağladığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Çocuklar ne kadar erken kaliteli eğitime erişirlerse, gelecekleri o kadar iyi şekillenir. Zira, eğitim hayatının ileri dönemlerinde oluşan başarı ve başarısızlığın temelleri bu dönemde atılıyor. Dezavantajlı gruplardaki çocuklar, okul öncesi eğitimle hem fırsat eşitliği yakalıyor hem de aradaki farkı kapatıyorlar. Doğaya karşı duyarlı bireyler haline gelme bilinci de yine bu dönemde kazanılıyor. Erken yaşta eğitim dünyasına giren çocuklar, ailelerinde ya da sosyal çevrelerinde bu konularda eksik kalsalar bile, okullarda bu eksiği gideriyorlar. Dolayısıyla kendine, topluma ve çevresine faydalı bireyler olarak yetişme oranı yükseliyor."