Emine Erdoğan, İstanbul'da okul öncesi eğitim seferberliği başlattı: 2022'de 100 anaokulunu kazandırmış olacağız

Milli Eğitim Bakanlığının 2003 yılından önce 39 olan anaokulları sayısını 118 daha ekleyerek 157'ye çıkardığını aktaran Erdoğan, yapılacak 100 yeni anaokuluyla da büyük bir ihtiyaca cevap verileceğini belirtti.

"GÜVENLİ ADRESLER SON DERECE ÖNEM TAŞIYOR"

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, okul öncesi eğitimin çocuklar için olduğu kadar anneler için de önemli olduğunun altını çizerek, "Kadınların çalışma hayatına katılmalarının, kadınların güçlendirilmesindeki hayati rolü tartışılmaz. Kadınların güçlenmesinin bir sonraki aşaması, daha güçlü ailelerin ortaya çıkması demektir. Ancak, çocuğunu gönderecek anaokulu bulamayan annelerin büyük bir ikilem içine düştüğü de bir gerçek. Çocuk bakımı bir anne için her şeyden üstündür. Bu noktada, güvenli adresler son derece önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Erken dönem eğitim alan çocukların kendilerini daha iyi tanıdığını ve analitik düşünme kabiliyetlerini geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Erdoğan, çocukların sosyal ve iletişim becerilerinin, problem çözme yeteneğinin arttığını ve estetik anlayış kazandıklarını dile getirdi.