Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde ücretli HGS dönemi! Sebebi 4 kişinin öldüğü katliam





SENDİKALAR DAVA AÇTI

Türk Eğitim-Sen Eskişehir 2 no'lu Şube Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer, üniversitedeki 5 sendikanın ücretli geçişler konusunda ortak hareket ederek kararın iptali için İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını söyledi. Üniversite yönetiminin bariyerlerle güzergah ayırmasına karşı olmadıklarını, ancak 'HGS' ile ücretlendirilmesine tepkili olduklarını ifade eden Şube Başkanı Yer, "Bariyerlerin yapılması, yoğunluk ya da trafik durumu yönetimin bileceği bir konu. Biz ücretlendirme kısmına tarafız ve tepkiliyiz. Eskişehir'de 3 üniversite de aynı sistemi yapıyor. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi kimseden bir kuruş para almıyor ama Osmangazi Üniversitesi burada yaptığı yatırımı bir anlamda çalışanlara rücu ediyor. Akademisyenlere 50 lira, idari çalışan ve öğrencilere 30 lira ve dışarıdan gelenlere 100 lira gibi bir rakam belirlemesi yapmışlar. Biz, bizimle ilgili olan kısma tepkiliyiz, kabul etmiyoruz. Bir süreç oluşturacağız. Yönetim kurulundan çıkan kararın iptali yönünde idari mahkemeye bir dosya hazırladık. Üniversitenin yaptığı yatırımın parasını da çalışanların vermesi kabul edilmez. Üniversitede 5 ayrı sendika daha var. Türk Sağlık-Sen, Öğretim Elemanları Sendikası, Tez-Koop-İş sendikası ve Tüm Sağlık-İş sendikası ortak bir karar aldık. Buna bir tepki geliştirdik. Üniversitenin güvenliği sağlansın, girişler kontrol altına alınsın hiç itiraz etmiyoruz ama şu ücretlendirmeyi bir söyleseler. Niye bunun ücretini çalışanlardan istiyorlar? İstediğimiz cevap bu. Niye çalışanlardan isteniyor bu yatırımın karşılığı?" diye konuştu.