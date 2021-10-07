Türknet çöktü mü, Türknet internet kesintisi ne zaman düzelecek? Türknet (TurkNet) arıza hattı - çağrı merkezi iletişim numarası!

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılar, Türknet internet sitesindeki online işlemler ekranına da giremediklerini ifade etti.

Türknet tarafından yapılan açıklama;

Teknik sorunlardan dolayı bölgesel bir internet kesintisi yaşanmaktadır. Uzman ekiplerimiz tüm gücüyle, en kısa sürede çözüm üretebilmek için çalışıyor. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz, sabrınız için teşekkür ederiz. Konu ile ilgili bilgilendirmelerimize devam edeceğiz.