Türknet çöktü mü, Türknet internet kesintisi ne zaman düzelecek? Türknet (TurkNet) arıza hattı - çağrı merkezi iletişim numarası!

Turknet çöktü mü? Türknet internet erişim sorunu ne zaman düzelecek? Soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. Sosyal medya platformu twitter üzerinden paylaşımda bulunan vatandaşlar, internet erişim sorunu yaşadıklarını ifade ediyor. İşte konuyla ilgili Türknet tarafından yapılan ilk açıklama!
TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?
Bazı kullanıcılar, Türknet internet sitesindeki online işlemler ekranına da giremediklerini ifade etti.
Türknet tarafından yapılan açıklama;
Teknik sorunlardan dolayı bölgesel bir internet kesintisi yaşanmaktadır. Uzman ekiplerimiz tüm gücüyle, en kısa sürede çözüm üretebilmek için çalışıyor. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz, sabrınız için teşekkür ederiz. Konu ile ilgili bilgilendirmelerimize devam edeceğiz.
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TurkNet Çağrı Merkezi : 0(212) 703 43 71
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