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    • 07.10.2021 13:33
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    Türknet çöktü mü, Türknet internet kesintisi ne zaman düzelecek? Türknet (TurkNet) arıza hattı - çağrı merkezi iletişim numarası!

    Sosyal medya üzerinden pyalşım yapan vatandaşlar Türknet internet sorunu ile ilgili sıkıntı yaşadıklarını paylaşıyor. Konuyla ilgili Türknet tarafından açıklama geldi. Peki, Turknet çöktü mü? Türknet internet erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Türknet çöktü mü, Türknet internet kesintisi ne zaman düzelecek? Türknet TurkNet arıza hattı - çağrı merkezi iletişim numarası!

    Turknet çöktü mü? Türknet internet erişim sorunu ne zaman düzelecek? Soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. Sosyal medya platformu twitter üzerinden paylaşımda bulunan vatandaşlar, internet erişim sorunu yaşadıklarını ifade ediyor. İşte konuyla ilgili Türknet tarafından yapılan ilk açıklama!

    TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?

    Bazı kullanıcılar, Türknet internet sitesindeki online işlemler ekranına da giremediklerini ifade etti.

    Türknet tarafından yapılan açıklama;

    Teknik sorunlardan dolayı bölgesel bir internet kesintisi yaşanmaktadır. Uzman ekiplerimiz tüm gücüyle, en kısa sürede çözüm üretebilmek için çalışıyor. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz, sabrınız için teşekkür ederiz. Konu ile ilgili bilgilendirmelerimize devam edeceğiz.

    İLETİŞİM

    Genel Müdürlük: Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Torun Center A Blok No: 74 A/89 Şişli/İstanbul

    BİREYSEL ABONELER İÇİN

    TurkNet Hızlı İşlem Hattı : 0(850) 288 80 80 (Şebeke içi ücretsiz)

    TurkNet Satış ve Başvuru Takip Hattı : 0(850) 288 80 81

    TurkNet Çağrı Merkezi : 0(212) 703 43 71

    TurkNet Fiber Satış ve Başvuru Takip Hattı: 0(850) 288 80 16

    TurkNet Fiber Müşteri Destek Hattı: 0(850) 288 10 10 (Şebeke içi ücretsiz)



        İŞYERİ ABONELERİ İÇİN:

        TurkNet KOBİ Destek Hattı : 0(850) 288 30 30 (Şebeke içi ücretsiz

        TurkNet KOBİ Satış ve Başvuru Takip Hattı : 0(850) 288 30 40

        TurkNet KOBİ Fiber Satış ve Başvuru Takip Hattı: 0(850) 288 30 20

        Faks: 0(212) 216 55 60
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        Haberler Güncel Türknet çöktü mü, Türknet internet kesintisi ne zaman düzelecek? Türknet (TurkNet) arıza hattı - çağrı merkezi iletişim numarası!
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