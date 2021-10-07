İzmir'de şehit babasına İZSU’dan su yok: 2 kilometre öteden hortumla su getirmek zorunda kaldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası imam İbrahim Taşdemir'e İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZSU, suyu çok gördü. Tire Halkapınar köyündeki tapulu evine İZSU tarafından yetki alanlarının dışında olduğu gerekçesiyle su bağlanmayan Taşdemir, kendi çabalarıyla 1932 metre öteden boru döşeyerek evine su getirdi.
Şehit polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in cenaze namazını, imamlık yapan babası İbrahım Taşdemir kıldırmıştı.
OĞLU ADINA HAYIR İŞLEDİ
İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İbrahim Taşdemir'in oğlu Ahmet Alp Taşdemir, 2017'de Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda şehit düştü.
Evladının ölümünden sonra oğlu adına hayırlar düzenleyen baba Taşdemir, imamlık yaptığı Selçuk'ta bulunan İsa Bey Camii'nde yabancı turistlere Kuran-ı Kerim hediye edip, İslamiyet'i anlattı. Bununla da yetinmeyen şehit babası; Kamerun, Benin ve Somali'de oğlu Ahmet Alp Taşdemir adına 3 tane su kuyusu açtırdı.