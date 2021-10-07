İzmir'de şehit babasına İZSU’dan su yok: 2 kilometre öteden hortumla su getirmek zorunda kaldı



YILLARCA UĞRAŞTI

Evine su getirebilmek için yıllarca çaba gösterdiğini söyleyen Taşdemir, "Sonunda muhtarımızın yardımıyla neredeyse 2 kilometre öteden su getirebildik. Ama bizim döşediğimiz boru anca bir parmak kalınlığında bir boru. Su tazyikli akmıyor. Yetkililere söylediğimiz zaman da oraya su getirebilmek için ana hat çekmeleri gerektiğini söylüyor. Bu yüzden getirmek istemiyorlar. Sadece ben değil komşumun da su sıkıntısı var" ifadelerini kullandı.