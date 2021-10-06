TURKOVAC'ta yeni gelişme! Faz-3 çalışmaları Trabzon'da da yapılacak

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", Faz-3 çalışmalarının Trabzon'da da gerçekleştirileceği bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarının Trabzon'da da yapılması için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.
Çalışma için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde yer hazırladıklarını belirten Usta, "Bununla ilgili son hazırlıklarımızı dün itibarıyla yerine getirdik ve Bakanlığımıza 'Hazırız.' sözünü söyledik. Şimdi onlardan gelecek talimat doğrultusunda Faz-3 çalışmasını biz de başlatacağız." dedi.