TURKOVAC'ta yeni gelişme! Faz-3 çalışmaları Trabzon'da da yapılacak

Çalışma için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde yer hazırladıklarını belirten Usta, "Bununla ilgili son hazırlıklarımızı dün itibarıyla yerine getirdik ve Bakanlığımıza 'Hazırız.' sözünü söyledik. Şimdi onlardan gelecek talimat doğrultusunda Faz-3 çalışmasını biz de başlatacağız." dedi.