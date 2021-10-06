6 Ekim evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2021?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Devlet tarafından sağlananan ödenekten faydalananlar Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde Evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2021? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Ödemelerin her ayın ortalarında yatırıldığı biliniyor. Peki 6 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? Ekim ayı Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

6 EKİM EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER!

Bakanlık evde bakım maaşlarını il il yatırılıyor. 3 Ekim 2021 tarihli evde bakım maaşları Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlara verilen maaşlar her ayın 15inde il il yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım parasınnın yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın, ardından da arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar karşınıza çıkacaktı. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alır.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI!

Evde bakım maaşınız ile ilgili detaylı bilgilere SMS yolu ile de ulaşabilirsiniz. Bakım parasını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilir. Mesaj gönderilmesi dahilinde 1 SMS ücreti istenir.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.