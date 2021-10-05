Şile'deki tapuda rüşvet soruşturmasında flaş gelişme!

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüphelilerin evlerinde ve Tapu Müdürlüğünde arama yapılmış, bazı şüphelilerin evlerinde zarf içerisinde banknot paralar bulunarak bu paralara el konulmuştu. Operasyon sonucu tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 74'ü 1 Ekim tarihinde emniyete götürülürken 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştı.

MADDİ MENFAAT TEMİN ETMİŞLER

7 aydır devam eden soruşturma kapsamında, Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve teknik takip sonucu elde edilen görüntülerin incelenmesi neticesinde, şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KENDİSİ ÇIKMAYINCA SERBEST BIRAKILDI

Hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 3'ü hastalık, covid vb sağlık nedenlerinden dolayı emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 1 şüpheli ise görüntülerdeki kişinin kendisinin olmadığının anlaşılması üzerine emniyet ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

78 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Emniyet işlemleri tamamlanan 78 şüpheli ise bugün Şile Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden 3 tanesi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 12'si memur olmak üzere 32 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edilirken 1'i memur 43 şüpheli adli kontrol talebiyle Şile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 75 şüpheli hakkında ise Hakimlik kararını verdi. Sorguları sonrası 32 şüpheli Hakimlikçe tutuklanırken 43 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

FİRARİ 5 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre, şüpheliler arasında bulunan 1 şahsın, Ordu ilinde adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıkarken firari olan 5 şüpheli hakkında yakalama emri çıkartılacağı öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

7 aydır yürütülen soruşturmada, Şile Tapu Müdürlüğünde çalışan bazı kişilerin telefon görüşmeleri ve teknik takip sonucu elde edilen görüntülerin incelenmesinde şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında Şile Tapu Müdürlüğü'nde görevli tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı ile 71 sivilden oluşan 87 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Şile merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 82 kişiyi yakalamış, arama sırasında bazı şüphelilerin evlerinde bulunan zarf içerisindeki paralara el konulmuştu.