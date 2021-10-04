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    • 04.10.2021 10:25
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    Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

    Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Evde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu Ş.V, R.A. ve M.G.K. ile 10 düzensiz göçmen yakalandı.

    Van’da 10 düzensiz göçmen yakalandı

    Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

    Bu kapsamda İran uyruklu kişilerin, Şerefiye Mahallesi'ndeki evde düzensiz göçmenleri zorla tuttuğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

    Evde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu Ş.V, R.A. ve M.G.K. ile 10 düzensiz göçmen yakalandı.

    Düzensiz göçmenler, ifadelerinde İranlı şüphelilerin evde kendilerini zor kullanarak tuttuğunu, telefon ve paralarını aldıklarını anlattı.

    Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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