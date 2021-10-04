SON DAKİKA: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni bina! İşte 'kale'nin ilk görüntüleri

İstanbul Emniyeti'nin Hasdal'a taşınmasıyla birlikte; Asayiş, Terör, Narkotik, Organize, Kaçakçılık, Bomba İmha, Siber Suçlar gibi başta olmak üzere bütün operasyonel birimler aynı yerleşkede görev yapacak. Yeni yerleşkenin 60 bin metrekarelik alanına otopark yapılacak. İşte perspektif çizimler ve bilgilerle hazırlanan o proje... Sabah'ın haberinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yakın bir sürede inşaatına başlanacak olan Hasdal Yerleşkesi'nin projesine ve çizimleri yer aldı. Perspektif çizimler ve bilgilerle hazırlanan o projenin detayları da ortaya çıktı.