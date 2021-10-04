Osmaniye’de 3.1 büyüklüğünde deprem | AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 01.16'da merkez üssü Kadirli ilçesi Şabaplı köyü olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Kadirli ilçesinin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.



Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı

SON DEPREMLER LİSTESİ





KANDİLLİ

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2021.10.05 04:57:02 35.1482 25.2915 10.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 04:53:24 36.4785 27.1598 6.1 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 04:28:26 36.4740 35.6170 17.9 -.- 1.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 03:54:29 35.0258 32.2692 8.3 -.- 3.0 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2021.10.05 03:52:05 36.4348 27.3095 12.9 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 03:44:42 36.4838 27.1253 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 03:31:57 36.3897 27.1803 23.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 03:28:57 37.9122 26.9210 3.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.05 02:59:55 35.1623 25.2977 8.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 02:06:01 37.4518 38.5090 5.0 -.- 1.8 -.- KASIMKUYU-(SANLIURFA) İlksel

2021.10.05 01:41:50 36.4897 27.1882 14.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 01:37:22 36.4647 27.1580 5.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 01:30:53 34.7017 26.8317 89.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 01:28:48 35.1813 25.2457 9.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 01:21:04 36.4183 27.2060 12.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 01:16:01 37.3945 36.1107 6.1 -.- 3.1 3.1 SABAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.10.05 01:13:43 36.3958 27.1830 3.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.05 00:46:00 37.9165 27.1513 2.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

AFAD







