Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sonrası iki tehlikeye dikkat çekti

Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti, kabul etti. Erdoğan, Corona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının daha da yaygınlaşacağını belirterek, "Gerek sizlerin maruz kaldığı baskılar gerek dış misyonlarımıza yapılan şikayetler gerekse nefret suçlarıyla ilgili istatistikler İslam ve Türk düşmanlığının ulaştığı vahim boyutları ortaya koymaktadır. Devletimiz sizin emniyetinizi tehdit eden bu meseleyi takip etmeyi sürdürecektir. Dışişleri Bakanlığımız ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız bu konuyu gündemde tutacaktır" dedi.

MERKEL VEDAYA GELİYOR

Görevi biten Almanya Başbakanı Merkel, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek. Erdoğan tarafından ağırlanacak.