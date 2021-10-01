SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM açılışında Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Dönem 5. Yasama Yılı, Meclis'te bugün düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Meclis'te MHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da eşlik etti.

AÇILIŞ TÖRENİNDE YAŞANANLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi.

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.