SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM açılışında Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Dönem 5. Yasama Yılı, Meclis'te bugün düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti.
BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Meclis'te MHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da eşlik etti.
AÇILIŞ TÖRENİNDE YAŞANANLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi.
Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.
Tören kıtasını selamlayan Başkan Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki bakanlarla Genel Kurul Salonu'na geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırda AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları ayağa kalkarken CHP ve HDP sıraları oturdu.