Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2021 16:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2021 16:27
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM açılışında Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'deki açılış oturumunun ardından MHP Genel Başkanı ile bir araya geldi. İkiliye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da eşlik etti.

    İstiklal Marşı okuyanlar bir arada

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Dönem 5. Yasama Yılı, Meclis'te bugün düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti.

    BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME
    Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Meclis'te MHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da eşlik etti.

    AÇILIŞ TÖRENİNDE YAŞANANLAR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi.

    Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

    Tören kıtasını selamlayan Başkan Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki bakanlarla Genel Kurul Salonu'na geçti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptığı sırda AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları ayağa kalkarken CHP ve HDP sıraları oturdu.

        Milletvekilleri, Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılarken baştan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li diğer isimler, ayağa kalkmadı.

        CHP daha önce de Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmamıştı.



        HDP'NİN İSTİKLAL MARŞI RAHATSIZLIĞI
        HDP'nin her yıl Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'na eşlik etmediği biliniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM açılışında Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
            SON DAKİKA