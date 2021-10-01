İstanbul'un havalimanları yeni yılla birlikte metrolarına kavuşuyor! 7 gün 24 saat 3 vardiya çalışmalarda sona gelindi

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe, İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Tavşantepe-Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı metrolarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



7 GÜN 24 SAAT 3 VARDİYA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelerde 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak 3 vardiya halinde çalışmalar devam ederken, raylı sistemlerin en kısa sürede faaliyete alınması hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı ile kent merkezi arasında ulaşımın hızlı, ekonomik ve güvenli sağlanması amacıyla hayata geçirilen İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosu, diğer metro hatları ile de entegre olacak şekilde planlandı.