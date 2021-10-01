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    • 01.10.2021 09:11
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    Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de KKTC’nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır." denildi.

    Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a sert tepki

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

    Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır.

    Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır
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