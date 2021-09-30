YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? YKS (TYT AYT) ek tercih sonuç ekranı 2021!

YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ek tercih başvuruları bu sene 20 - 23 Eylül tarihleri arasında alındı. Başvurularını yapan öğrenciler sonuç tarihine odaklandı. İlk ek tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyenler şansını 2. ek tercihlerde deneyecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuç ekranı sonuc.osym.gov.tr'de!
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 9 gün sonra 2 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.