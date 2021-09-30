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    • 30.09.2021 12:27
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    YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? YKS (TYT AYT) ek tercih sonuç ekranı 2021!

    YKS ek tercih sonuçları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. YKS ek tercihler bu sene 20 Eylül - 23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Üniversite kayıtlarının 4 - 7 Ekim'de başlayacağının duyurulmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Ek tercih yapan öğrenciler bir an önce sonuçlarını öğrenip kayıt işlemleri için kolları sıvayacak. YKS ek tercihleri geçen yıl 2 Ekim'de açıklanmıştı. İlk ek tercih sonuçlarının ardından 2. ek tercih süreci (140 puan tercihleri) başlayacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuç ekranı sonuc.osym.gov.tr'de!

    takvim.com.tr
    YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak 2021?

    YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ek tercih başvuruları bu sene 20 - 23 Eylül tarihleri arasında alındı. Başvurularını yapan öğrenciler sonuç tarihine odaklandı. İlk ek tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyenler şansını 2. ek tercihlerde deneyecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuç ekranı sonuc.osym.gov.tr'de!

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 9 gün sonra 2 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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    140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

    140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.



        ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

        1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
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        Haberler Güncel YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? YKS (TYT AYT) ek tercih sonuç ekranı 2021!
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