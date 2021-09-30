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    • 30.09.2021 17:30
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    Mutancana nasıl yapılır? Evde kolayca yapabileceğiniz mutancana yemeğinin tarifi! İşte lezzetin tarihçesi…

    Yemek yarışmalarını ve programlarını yakından takip edenler Mutancana nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. TV8’de hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’le Yemekteyiz programında bugün yapılan daha önce saray mutfaklarında da yer alan Mutanca yemeğinin tarifine ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Evde kolayca yapabileceğiniz mutancana yemeğinin tarifi ve tarihçeni haberimizde bulabilirsiniz. İşte malzemeler, püf noktalar…

    takvim.com.tr
    Mutancana nasıl yapılır?

    Mutancana nasıl yapılır? Evde kolayca yapabileceğiniz mutancana yemeğinin tarifi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Padişahların sofralarınde bolca yer alan ve severek tüketilen, faydaları saymakla bitmeyen mutanca yemeğinin malzemelerini püf noktalarını haberimizde sizler için derledik. Siz de evinizde deneyerek sevdiklerinize keyifle sunabilirsiniz.

    MUTANCANA TARİHÇESİ

    15. ve 16 .yy'da ise Mutancana sarayda en çok yapılan yemekler arasında yerini alıyor. Tüm ziyafetlerde ana yemek olan Mutancana meyvelerin yemeklerde kullanıldığı Osmanlı mutfağından en zengin örneklerden biridir.

    PADİŞAH SOFRALARINDA YER ALAN MUTANCANA TARİFİ

    Malzemeler
    500 gr kuşbaşı kuzu eti
    8-10 adet arpacık soğanı
    1 avuç kadar badem
    5-6 adet kuru kayısı

    5-6 adet kuru incir 1 avuç siyah kuru üzüm (çekirdeksiz)
    1 yemek kaşığı bal
    2 bardak sıcak su
    1 çorba kaşığı un
    2 çorba kaşığı Tereyağ
    Tuz

        Yapılışı:

        Öncelikle bademleri sıcak suda biraz haşlayıp kabuklarını soyuyoruz.
        Daha sonra tereyağını eritip eti iyice kavuruyoruz, suyunu salıp çekmesine yakın arpacık soğanları bütün olarak atıyoruz ve biraz daha kavuruyoruz. Unu da bu aşama da üzerine serpip karıştırıyoruz.
        Üzerine 2 bardak su ekleyip kapağını kapatıp etler yumuşayana kadar pişiriyoruz.
        Bu arada kayısıları 4 e bölüp, üzüm ve bademler ile birlikte etlerin pişmesine yakın tencereye ekliyoruz.
        Biraz da o şekilde pişirip bal ve tuzunu ekliyoruz.
        Ayrı bir yerde şerit şeklinde doğradığımız incirleri yağda kavuruyoruz.
        Yemek piştikten sonra incirleri tabakta servis ederken üzerine ekliyoruz. Afiyet olsun.
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        Haberler Güncel Mutancana nasıl yapılır? Evde kolayca yapabileceğiniz mutancana yemeğinin tarifi! İşte lezzetin tarihçesi…
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