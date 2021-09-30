Mutancana nasıl yapılır? Evde kolayca yapabileceğiniz mutancana yemeğinin tarifi! İşte lezzetin tarihçesi…

Yapılışı:

Öncelikle bademleri sıcak suda biraz haşlayıp kabuklarını soyuyoruz.

Daha sonra tereyağını eritip eti iyice kavuruyoruz, suyunu salıp çekmesine yakın arpacık soğanları bütün olarak atıyoruz ve biraz daha kavuruyoruz. Unu da bu aşama da üzerine serpip karıştırıyoruz.

Üzerine 2 bardak su ekleyip kapağını kapatıp etler yumuşayana kadar pişiriyoruz.

Bu arada kayısıları 4 e bölüp, üzüm ve bademler ile birlikte etlerin pişmesine yakın tencereye ekliyoruz.

Biraz da o şekilde pişirip bal ve tuzunu ekliyoruz.

Ayrı bir yerde şerit şeklinde doğradığımız incirleri yağda kavuruyoruz.

Yemek piştikten sonra incirleri tabakta servis ederken üzerine ekliyoruz. Afiyet olsun.