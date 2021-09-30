Mutancana nasıl yapılır? Evde kolayca yapabileceğiniz mutancana yemeğinin tarifi! İşte lezzetin tarihçesi…

Mutancana nasıl yapılır? Evde kolayca yapabileceğiniz mutancana yemeğinin tarifi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Padişahların sofralarınde bolca yer alan ve severek tüketilen, faydaları saymakla bitmeyen mutanca yemeğinin malzemelerini püf noktalarını haberimizde sizler için derledik. Siz de evinizde deneyerek sevdiklerinize keyifle sunabilirsiniz.
MUTANCANA TARİHÇESİ
15. ve 16 .yy'da ise Mutancana sarayda en çok yapılan yemekler arasında yerini alıyor. Tüm ziyafetlerde ana yemek olan Mutancana meyvelerin yemeklerde kullanıldığı Osmanlı mutfağından en zengin örneklerden biridir.
PADİŞAH SOFRALARINDA YER ALAN MUTANCANA TARİFİ
Malzemeler
500 gr kuşbaşı kuzu eti
8-10 adet arpacık soğanı
1 avuç kadar badem
5-6 adet kuru kayısı
5-6 adet kuru incir
1 avuç siyah kuru üzüm (çekirdeksiz)
1 yemek kaşığı bal
2 bardak sıcak su
1 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı Tereyağ
Tuz