CHP'li belediyede çöp skandalı! İzmir Bornova'nın bir tarafında çöp ve diğer tarafında moloz tepecikleri yükseliyor

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent mevkiinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi, boş araziye yığılan çöplerle yeniden gündeme geldi. Çöp kamyonları uzun süredir gelmediği için çöp yığınları arasında çalıştıklarını söyleyen esnaf, alanda zaman zaman yangınların oluştuğunu belirterek Bornova Belediyesinden kalıcı ve kesin bir çözüm istedi.
İzmir'in Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi Işıkkent mevkiinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi, yine çöp sorunu ile gündemde. Çok sayıda ayakkabıcının çalıştığı alanda, boş araziye atılan çöp yığınları dikkat çekiyor. 3 yıl öncesine kadar her gün gelen çöp kamyonlarının artık bazen ayda bir geldiğini dile getiren esnaf, çareyi çöplerini boş araziye atmakta bulduklarını ifade etti. Çöplerin en ufak bir kıvılcımda tutuştuğunu, bazı dükkanların yangın nedeniyle zarar gördüğünü belirten esnaflar, Bornova Belediyesinden kalıcı ve kesin bir çözüm bekliyor.
"ÇÖP KAMYONLARININ HER GÜN GELMESİ LAZIM"
Esnaf Ömer Odabaş, "Burada çöp sorunu var. Seçimlerden önce çöp arabaları her gün gelip sokaklardan tek tek esnafın çöpünü alıyordu ama sonra kamyonlar geçmez oldu. Millet boş bulduğu yere çöpünü atıyor. Bazen 15 günde bir gelip temizliyorlar ama yine doluyor. Bazen yollar kapanıyor, dükkanların önüne kadar çöp geliyor. Esnaf çöpünü nereye atacak? Yer göstersinler.