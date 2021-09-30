CHP'li belediyede çöp skandalı! İzmir Bornova'nın bir tarafında çöp ve diğer tarafında moloz tepecikleri yükseliyor



"ESNAF ÇÖPÜNÜ ATACAK YER BULAMIYOR"

Esnaf Fuat Demir, "Nereye baksanız çöp var. Çöpler yandığında dükkanlara da zarar veriyor. Çöpler toplandığında da yetersiz kalıyor. Haftada bir çöp toplanması yetersiz. Her gün toplanması lazım. Esnaf çöpünü atacak yer bulamıyor. Çöpleri buraya atmaları yanlış ama atacak yer yok ki" derken, Naci Koç isimli esnaf, esnafın da bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Koç, "Çöplerin karşısında gıda işletmeleri var. Sağlık açısından iyi değil ama buraya bir çözüm bulunamıyor. Esnaf da çöpü buraya atıyor. Uzağa gitmek istemiyorlar, yakın olduğu için bu araziye çöp atıyorlar" ifadelerini kullandı.