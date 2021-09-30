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    • 30.09.2021 15:08
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    • 30.09.2021 15:08
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    Başkan Erdoğan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat’ı kabul etti

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat’ı kabul etti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat’ı kabul etti
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