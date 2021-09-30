Bşakan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
- Güncel
- 30.09.2021 15:08
- -
- Son Güncelleme:
-
- 30.09.2021 15:08
Başkan Erdoğan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat’ı kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat’ı kabul etti.
Bşakan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.