Antalya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 23 tutuklu!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbarat çalışması sonucu terör suçundan yakınları cezaevinde olanlara, örgütten kopmalarını engellemek amacıyla erzak ve maddi yardımda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçildi.

Eş zamanlı 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Isparta, Hakkari, Şanlıurfa ve İstanbul'da yakalanan şüpheliler, Antalya'da 12 gün süren gözaltı sonrası Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet başsavcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 35 şüpheliden 23'ü tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri koyulurken, 6 şüpheliye yönelik de ev hapsi tedbiri alındı.

Şüphelilerin, aranma kaydı olan kişileri hücre evine yerleştirerek, illegal yollardan yurt dışına kaçmalarına da yardımcı oldukları, 'himmet' ve 'kurban parası' adı altında örgütsel para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, bu eylemleri yaparken yabancı uyruklu kişiler adına GSM hatları kullandığı, aralarında 'Antalya ili sorumluları' düzeyinde faaliyet gösterenlerin de bulunduğu kaydedildi.