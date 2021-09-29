Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler geliyor mu?

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından ise yazılı açıklama yapacak.
Kritik toplantıda yerli aşı çalışmalarında gelinen son nokta, koronavirüsün seyri ve vakalardaki artış ile aşılama konuşulacak. Yeni tedbirler de toplantıda ele alınacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun imzasıyla yazılı açıklama yapılacak.
SON 24 SAATTE VAKA SAYISI
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu.