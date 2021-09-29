Peyman Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu 2021! Takvim Gazetesi Çitliyo Mini Cooper Countryman çekilişi asil ve yedek talihliler listesi!

Peyman tarafından düzenlenen kampanyalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bunlardan biri de 'Çitliyo Çitleyen Kazanıyor' kampanyası idi. Takvim Gazetesi Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu bugün açıklandı. Kazanan kişi 'Mini Cooper Countryman' araba ödülünün sahibi oldu. Peki, Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu 2021 belli oldu mu? Takvim Gazetesi Çitliyo Mini Cooper Countryman çekilişi asil ve yedek talihliler listesi açıklandı mı? Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar!
TAKVİM GAZETESİ ÇİTLİYO MINI COOPER COUNTRYMAN ÇEKİLİŞİ ASİL VE YEDEK TALİHLİLER LİSTESİ!
Birinci dönemin çekiliş sonuçlarının 29 Haziran (bugün) tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. İkinci dönemin sonucu ise 29 Eylül'de vatandaşlara duyurulacak. Sonuçlar Takvim gazetesinde yayınlanacak.
1. DÖNEM SONUCU BELLİ OLDU!
Mini cooper kazanan talihli belli oldu!
İstanbul- Bilgin Uysal