Peyman Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu 2021! Takvim Gazetesi Çitliyo Mini Cooper Countryman çekilişi asil ve yedek talihliler listesi!

Peyman tarafından düzenlenen kampanyalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bunlardan biri de 'Çitliyo Çitleyen Kazanıyor' kampanyası idi. Takvim Gazetesi Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu bugün açıklandı. Kazanan kişi 'Mini Cooper Countryman' araba ödülünün sahibi oldu. Peki, Çitliyo 2. dönem çekiliş sonucu 2021 belli oldu mu? Takvim Gazetesi Çitliyo Mini Cooper Countryman çekilişi asil ve yedek talihliler listesi açıklandı mı? Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar!